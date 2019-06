Eigenaar failliete rijschool: ‘Ik schaam mij kapot’

De eigenaar van de in opspraak geraakte autorijschool in Zoetermeer die deze week plotseling stopte, kan voorlopig niets doen voor mensen die onnodig lessen hebben betaald. De zakelijke rekening is bevroren en de curator is nu aan zet, zegt rijschoolhouder Ferry Aalbregt tegen O mroep West .

,,Het is verschrikkelijk voor de mensen die hun geld kwijt zijn. En voor de rijinstructeurs die altijd keihard voor ons gewerkt hebben, hart voor de zaak hadden”, zegt Aalbregt tegen de regionale omroep. ,,We schamen ons kapot. Dat we niet waar hebben kunnen maken wat we al die tijd wel waar konden maken.”

Het plotselinge faillissement van de rijschool maakte veel los. De politie had vrijdagavond 220 meldingen ontvangen van mensen die zeggen dat ze gedupeerd zijn. Tegen Omroep West zegt Aalbregt dat hij in het voorjaar ontdekte dat het niet goed ging met zijn bedrijf met 95 rijinstructeurs en vijf mensen op kantoor. Hij is naar Spanje verhuisd om daar een leven op te bouwen met zijn vrouw en twee kinderen. ,,Ik zou op afstand wat zaken runnen. Had ik nooit moeten doen.”

Oplichting

In een verklaring aan de pers schreef de Zoetermeerder gisteren dat de problemen waarin hij verkeert veroorzaakt waren door berichten dat hij failliet zou zijn. ,,Verkeersschool Aalbregt is na de start in 2014 explosief gegroeid en heeft zich in die periode ontwikkeld tot een gewaardeerde rijschool. Door omstandigheden is er kort geleden een achterstand in betaling aan partners ontstaan en zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing voor deze situatie. Helaas is dat niet tijdig gelukt", schreef Aalbregt in de verklaring.