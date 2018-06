Eigenaar lekkende tanker Botlekgebied aansprakelijk gesteld

Waarvoor de eigenaar, Odfjell, precies aansprakelijk wordt gesteld, moet nog nader worden bepaald, zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf. ,,Op een later moment gaan we bekijken wat we op ze gaan verhalen.''

De eerste prioriteit ligt volgens de woordvoerder bij het opruimen van de olie en de zorg voor de dieren die ermee zijn besmeurd. De meeste olie ligt in de Derde Petroleumhaven in de Rotterdamse haven, waar de lekkage plaatsvond.

Ondanks geplaatste olieschermen is de olie toch verder verspreid, van Hoek van Holland tot de Spijkenisserbrug en tot de Beneluxtunnel. ,,Deskundigen verwachten dat de opruimwerkzaamheden tenminste dagen, zo niet weken gaan duren, maar mogelijk langer'', aldus het Havenbedrijf.

Het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat, de verantwoordelijken voor respectievelijk de havenbekkens en de waterwegen, werken volgens het Havenbedrijf nu een plan van aanpak uit voor het opruimen van de olie door een gespecialiseerd bedrijf.

Opvang en reiniging

Rijkswaterstaat coördineert samen met de Dierenambulance en de Vogelbescherming ook de opvang en reiniging van besmeurde vogels. De brandweer heeft ondertussen boten en extra beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld voor het redden van de dieren.

Het reinigen van het oppervlaktewater in de Derde Petroleumhaven heeft bij het opruimen volgens het Havenbedrijf nu prioriteit. ,,Pas daarna kunnen schepen worden gereinigd in een speciale wasstraat zodat ze weer schoon en veilig aan het scheepvaartverkeer kunnen deelnemen.''

Verschillende havens in de regio, waaronder de jachthaven van Schiedam, de buitenhaven van Maassluis en de Veerhaven in Rotterdam, blijven gesloten. Hoe lang de havens dicht moeten blijven, is nog niet duidelijk.

Een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam laat weten dat het water aanzienlijk schoner moet zijn voordat dit aan de orde is. Dat heeft een behoorlijke impact op de scheepvaart. Schepen, waaronder binnenvaartschepen, kunnen de havens niet in of uit.