Eigenaar Roosendaalse bijthonden belooft 'Honden dragen muilkorven'

De twee honden van de familie De Weert hebben de afgelopen tijd twee kinderen gebeten. Twee maanden geleden beet de ene hond de 4-jarige Levana in haar arm, de andere hond nam een week geleden de 8-jarige Nino te grazen. De jongen liep een bijtwond in zijn been op.



,,In het belang van de kinderen in de buurt heb ik de wijkagent toegezegd dat ik de honden ga muilkorven. Ik had al contact met de politie opgenomen en ik ben bij de mensen thuis geweest om te vragen hoe het met de kinderen was. We wonen in een heel leuke en nette wijk en we houden ons aan de regels’’, zegt De Weert.