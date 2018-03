Eigenaar sauna: beelden Oranje-handbalsters gestolen bij hack

De hackers wisten eind 2015 het beveiligingsnetwerk van de wellness binnen te dringen. Niet veel later verstuurden ze een bericht naar Van Ingen Schenau. ,,We moesten de camera’s binnen veertien dagen weghalen, anders zouden ze naar de media stappen. Dat hebben we natuurlijk meteen gedaan.”

Desondanks belanden de beelden enkele uren op een pornowebsite. Vervolgens is het één van de speelsters uit het handbalteam die zichzelf op de beelden herkent. ,,Die heeft waarschijnlijk een tip gehad van iemand,” aldus de hoorbaar aangeslagen directeur.

Quote In principe is het plaatsen van naaktfoto’s of beelden niet strafbaar, tenzij het om minderjarigen gaat Noud van Gemert, advocaat

,,Het is in de eerste plaats verschrikkelijk voor de gedupeerden en daarbij heel wrang dat juist onze eigen veiligheidsmaatregelen nu tegen ons gebruikt worden.” Een dergelijk scenario is in de toekomst echter niet meer mogelijk. Sinds twee jaar is het verboden voor sauna’s om camera’s in de kleedkamers te hebben, zo laat Pieter Bunt, secretaris van branchevereniging VNSWB, weten.

Zowel het Nederlandse Handbalverbond als Van Ingen Schenau hebben inmiddels aangifte gedaan. Echter ziet laatstgenoemde het somber in. ,,Ik weet hoe lastig het is om hackers te pakken voor dit soort zaken, maar de politie is wel bezig met de zaak.”

Strafbaar

Dat de hacker strafbaar heeft gehandeld, is duidelijk. De pornowebsite strafrechtelijk vervolgen blijkt lastiger. ,,Wat de hackers betreft is het eenvoudig. Het binnendringen van een netwerk en het stelen van beelden is een vorm van computervredebreuk", laat advocaat Noud van Gemert weten.