Eigenaar snackbar Emmen overmeestert overvallers van 12 en 13 jaar: ‘Snotapen met slagersmessen van 60 centimeter’

De twee overvallers die dinsdagavond probeerden snackbar De Boslaan in Emmen te overvallen met twee grote slagersmessen, zijn 12 en 13 jaar oud. Eigenaar Johan van Veen overmeesterde zelf één ‘snotaap’, de ander werd later aangehouden. „Eén mes was wel 60 centimeter lang. Op die leeftijd...”, verzucht Van Veen.

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Het was rond 18.45 uur toen de eigenaar geschreeuw uit zijn zaak hoorde komen. Zelf was hij in de snackbarkeuken aan het schoonmaken met zijn vriendin. „Ik dacht eerst nog dat het een grap was. Dat een kameraad gekscherend om oliebollen kwam vragen.”



Toen hij in plat Drents iemand om geld hoorde roepen, gingen bij hem meteen de alarmbellen af en rende hij naar de balie. Tot zijn verbazing keek hij in twee paar hele jonge ogen.

Slagersmessen

„Mondkapje voor, petje op, dikke jas aan, capuchon over hun hoofd. Het enige wat je dan ziet, zijn twee paar hele jonge oogjes. Snotapen, gewoon!” Toen hij zag wat de twee jonge verdachten in hun handen hadden, sloeg hem de schrik om het hart.



„De één droeg een slagersmes van wel 30 centimeter, maar die ander....” Van Veen omschrijft een voorwerp waarmee shoarmatenthouders repen kebab van de homp snijden. „Dat je met zoiets rond durft te lopen! Ik kan er met mijn hoofd niet bij.”



De daders schrokken van de binnenkomst van Van Veen. Want waar ze eerst nog dreigend op de balie sloegen met hun messen, namen ze meteen de benen toen ze de eigenaar zagen. „De ene jongen was zo collegiaal om de deur dicht te smijten voor de ander. Dus kon ik die ene snel tegen de grond werken en zijn mes afpakken.” Van Veen liep daarbij een kleine wond aan zijn vinger op.



De overmeesterde jongen van 13 bleek een bekende van Van Veen. „Hij komt al jarenlang bij mij in de zaak. Ik heb hem zo’n beetje zien opgroeien.”

Tweede daders komt terug

Ondertussen belde de vriendin van snackbareigenaar de politie. „Dan gaat de film draaien. En heel eerlijk, daar zitten we nog in. De telefoon staat roodgloeiend. Dat zal nog wel even zo blijven, denk ik.”



De andere jongen kwam dinsdagavond gek genoeg terug naar de plaats delict. Toen de vriendin van Van Veen hem voor de politie aanwees, volgde er een smoes dat hij de avond van de overval op het tumult in de snackbar was afgekomen. De politie noteerde de gegevens van de jongen, waarop hij later alsnog werd aangehouden.

‘Voor die paar rotcenten’

De schade voor de snackbarhouder zit hem niet in zijn materiaal of de snee in zijn vinger. „Die jongens moeten eens weten wat ze een ander aandoen met dit soort acties. Dat heb ik die overmeesterde jongen laten weten ook, toen we op de politie zaten te wachten. Wat denkt hij hier te halen, in coronatijd?



De meeste mensen betalen hier contactloos, de rest wordt online besteld en betaald. Dit kan hem de rest van zijn leven achtervolgen, en ons ook. En dat voor die paar rotcenten.”



Van Veen zag het gebeuren toen hij zo’n tien jaar geleden de zaak overnam en werd ingewerkt door de vorige eigenaren. „Die hebben ook met een overval te maken gehad. Zij controleerden bij het afsluiten van de zaak alles twee of drie keer. Ik vond dat altijd overdreven. Na dinsdag begin ik het steeds beter te snappen.”



Voorlopig is Van Veen de stress van de overval nog niet kwijt. „Hoe het indaalt, weet ik nog niet.”



De twee jongens zitten voorlopig vast en worden woensdag verhoord. Of ze langer in de cel moeten blijven, is aan het Openbaar Ministerie.