Eigenaar Stint: 'Besluit minister niet goed onderbouwd'

De aanleiding om onderzoek te doen naar de 'bijzondere motorvoertuigen' is het ongeluk in Oss. ,,Maar naar de Stint die daarbij betrokken is geweest, is nog geen onderzoek gedaan," zegt de eigenaar.

,,De minister heeft geen idee wat voor maatschappelijke impact haar besluit heeft. Er worden dagelijks twintigduizend kinderen mee opgehaald en er zijn koeriersbedrijven die alleen met Stints rijden. Er ontstaan nu bijzonder veel onveilige verkeerssituaties rondom scholen, omdat kinderen met taxi's en touringcars moeten worden opgehaald. Dit heeft een ongelooflijk zware impact. Als het terecht was geweest, was ik de eerste die had gezegd: alle Stints te weg af. Maar het besluit is niet onderbouwd met feiten. Totaal niet. Sterker nog, we hebben feiten voorgelegd waaruit blijkt dat de voertuigen wél veilig zijn. Maar we zijn het vertrouwen kwijt."



Behalve de impact voor buitenschoolse opvangen, moet Renzen zelf ook met een groot verlies kampen. De eigenaar van Stint Urban Mobilty heeft zijn bedrijf in tien dagen tijd miljoenen zien verliezen. Voor het ongeluk in Oss is het nog getaxeerd op 23 miljoen. ,,Als je vraagt hoeveel het na vandaag waard is: ik denk dat we het misschien nog een half jaartje kunnen uitzingen, dan is het afgelopen."



Echt waar? ,,Dat weet ik zeker."