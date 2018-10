Eind dit jaar duidelijkheid over veiligheid stint

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht rond de jaarwisseling meer duidelijkheid over de veiligheid van de stint. Daarbij wordt ook gekeken of er wellicht een oplossing is om de stint wél veilig te weg op te laten gaan.

Dat bleek vanmiddag tijdens de rechtszaak die Michelle van Zundert van kinderdagverblijf Het Kinderstraatje uit Almere had aangespannen tegen de minister. De gastouder vindt dat de minister na het dramatische ongeval in Oss veel te gemakkelijk alle 3500 stints in Nederland van de weg heeft gehaald. Daardoor heeft zij nu een probleem met halen en brengen van kinderen naar school en wordt ze onnodig op kosten gejaagd.

Volgens jurist Werner van Bentem van het kinderdagverblijf rammelt de onderbouwing om alle stints te verbieden. Er is inderdaad een kans dat bij een stroomonderbreking de stint op hol slaat, maar die is zo klein dat het niet rechtvaardig is om daarom alle voertuigen maar aan de kant te zetten.

De raadsvrouwen van de minister wezen de rechter erop dat onduidelijk is hoe groot kans is dat de stint op hol kan slaan. Maar dat er een kans is dat dit kan gebeuren is niet aanvaardbaar en daarom voldoende reden om de stints te verbieden.

Tot vandaag was niet bekend hoe lang het onderzoek zou gaan duren, maar dat Van Zundert mogelijk tot het eind van het jaar pas duidelijkheid heeft vindt ze onacceptabel. Volgens haar jurist Van Bentem is de stint een relatief eenvoudig apparaat. ,,Zo'n onderzoek moet dan toch ook sneller kunnen gaan.”

Volgens het ministerie is sneller onderzoek doen niet mogelijk. TNO is nu met de stints bezig en die hebben simpelweg geen honderd man klaar staan. Het onderzoek richt zich op de veiligheid van de stint nadat uit een verkennend onderzoek kwam vast te staan dat het apparaat op hol kan slaan als er een stroomonderbreking is tussen de motor en de bediening.