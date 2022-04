Einde aan misleidende ‘van-voor’ korting: verkoper mag prijs niet nog snel opkrikken

Het trucje van gewiekste verkopers is misschien wel zo oud als de weg naar Rome: eerst de prijs van een product kort verhogen, om het vervolgens aan te bieden met een mooie korting - die de prijs precies hetzelfde maakt als in het begin. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat komt met een verbod op die misleidende van-voor prijzen, een ‘hardnekkig fenomeen’ dat zowel online als in winkels verkopers op het verkeerde been zet.

‘Veel consumenten hebben wel eens te maken gehad met valse ‘van-voor’ kortingsacties', meldt minister Micky Adriaansens. ‘Zo’n aantrekkelijke prijsvermindering die dat eigenlijk helemaal niet blijkt te zijn, is misleiding.’ Dat daar iets aan gedaan wordt is volgens de minister niet alleen goed nieuws voor consumenten, maar ook ondernemers die te maken kregen met oneigenlijke concurrentie. Volgens de nieuwe, algemene maatregel moet de laagste prijs die in dertig dagen voorafgaand aan een kortingsactie actie werd gehanteerd de prijs zijn waarover korting wordt berekend. Even snel de prijzen verhogen is dan dus zinloos.

Uitzondering

Er zijn wel uitzonderingen, waarbij niet de laagste prijs in de afgelopen 30 dagen gebruikt hoeft te worden. Bijvoorbeeld als de korting na verloop van tijd oploopt: de nieuwe, laatste korting hoeft dan niet berekend te worden over de oorspronkelijke prijs min de eerste korting. Ook als een product minder dan dertig dagen op de markt is geldt een uitzondering, producten die beperkt houdbaar zijn vallen ook niet onder de nieuwe regels.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat toezicht houden op het naleven van de nieuwe regels en zal handhaven bij overtredingen. Overigens is Nederland niet de enige plek waar gegoochel met prijzen niet meer kan. Het besluit dat hier gisteren in de ministerraad is genomen vloeit voort uit een Europees besluit.

De minister benadrukt overigens dat échte kortingsacties nog altijd mogelijk blijven.