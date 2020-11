Einde pandemie in zicht? Nog even... en dan vieren we weer ons leven!

coronavirus LIVE | Weer minder besmettin­gen in Duitsland, Mexico voorbij een miljoen coronage­val­len

6:15 In Mexico zijn sinds het begin van de coronapandemie zeker 1.003.253 mensen besmet geraakt. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog veel hoger, omdat maar heel weinig wordt getest. En in de VS hebben Republikeinse gouverneurs nu toch strengere maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Tot nu toe hadden ze zich daar, net als president Trump, tegen verzet. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier de ontwikkelingen van de afgelopen dagen terug.