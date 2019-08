‘Einde van lange nachtmerrie’: bedreigde Afghaanse tolk en gezin in Nederland

,,We hopen dat we hier in Nederland eindelijk veilig zijn”, zegt Sohel tegen het Nederlands Dagblad. Hij werd met de dood bedreigd door de Taliban nadat hij als tolk tussen 2006 en 2010 voor de Nederlandse militaire missie in Afghanistan had gewerkt. Hij verbleef daarom meer dan een jaar met zijn gezin op een onderduikadres in Oost-Afghanistan.



De krant bracht aan het licht dat veel tolken doodsbedreigingen kregen nadat ze voor het Nederlandse leger in Afghanistan hadden gewerkt. Vier tolken werden vermoord. ,,We leven als gevangenen in ons eigen land, we worden opgejaagd en afgeslacht’’, zei tolk Sohel. Van de in totaal 102 Afghaanse tolken die voor de Nederlandse blauwhelmen werkten, dook ongeveer een kwart onder op geheime adressen.



Tolken die ernstige doodsbedreigingen ontvingen klopten tevergeefs aan voor hulp bij de Nederlandse ambassade in Kabul. Sohel meldde zich in december vorig jaar, maar werd niet binnen gelaten. De missie was beëindigd en hij was al betaald, werd hem te verstaan gegeven. Na kritische vragen in de Kamer gaf de minister alsnog groen licht voor drie bedreigde tolken om met hun gezin versneld naar Nederland te komen.