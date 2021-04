Eindelijk de vaccinatie, maar voelt het ook als bevrijdingsdag?

De dag begon met alle elementen van dreiging. Ik had ’s ochtends de term ‘pokkenweer’ al uit de kast gehaald, toen ik bibberend terugkwam van de kleintjes naar school fietsen. Sneeuw, striemende regen. De afgelopen winter was zachter. Mijn kleinste leek er weinig last van te hebben. Op het schoolplein beende ze vastberaden met haar nieuwe rode laarsjes richting een klein meertje: ,,Ik moet even door die plas daar!’’