'Eindexamens in de winter een serieuze optie'

UTRECHT - Niet meer in mei zwoegen op examens, maar in februari of maart? Die optie ligt wat betreft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) op tafel. Een voordeel daarvan zou zijn dat de werkdruk voor leerkrachten afneemt, omdat zij langer de tijd krijgen voor het nakijken.

Het vervroegen van de examenperiode kan echter niet van vandaag op morgen. Het is deels een politiek proces en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wil vooral draagvlak vanuit het onderwijs zelf. Van der Ven: ,,We hebben her en der al ballonnetjes opgelaten, maar er liggen nog geen officiële nota’s’’, zegt sectormanager havo/vwo Adri van der Ven namens het CvTE. ,,Het plan zal sowieso niet voor 2020 rond zijn.’’

Antwoorden

Het is een vervolgstap op een proef die nu gaande is met de nakijkrichtlijnen. Die zorgt er al voor dat enkele antwoorden op examens later online komen. Zo zochten vwo’ers dinsdagmiddag tevergeefs online naar de antwoorden van hun Frans examen. Die verschijnen pas twee dagen later op het web door de proef met het correctievoorschrift. Als het aan CvTE ligt, krijgt die proef een permanent vervolg. Mogelijk in de winter. Al moet daarvoor nog veel water door de Rijn.

Voorschriften

Correctievoorschriften worden door de eerste en tweede corrector gebruikt om examenwerk na te kijken. Om de kwaliteit van die antwoordmodellen – die normaal kort na een gemaakt examen online komen – te verhogen startte het CvTE in 2017 een proef.

Bij scheikunde (vwo) en wiskunde a (havo) mocht een twaalftal vakdocenten vóór de examens meedenken over de totstandkoming van het correctievoorschrift. Bij vwo Nederlands deden twintig leerkrachten een zogenoemde testcorrectie. Zij bekeken op de dag ná het examen aan de hand van leerlingenwerk het correctievoorschrift en deden suggesties voor verbetering. Bij vwo-Nederlands werden daardoor twintig aanpassingen doorgevoerd. Bij scheikunde (vwo) tien en bij wiskunde (havo) negen.

Tevreden

,,We zijn tevreden over de proef met correctievoorschriften (nakijkrichtlijnen, red.) die vorig jaar is gestart’’, aldus van der Ven. ,,We willen die graag uitbouwen, maar omdat de pre- en testcorrecties die we gebruiken veel tijd van docenten vergen, moet daarvoor de jaarplanning aangepast worden. We denken aan examens in februari, maart. Naast het voordeel voor docenten -de werkdruk neemt af omdat leerkrachten langer de tijd krijgen voor het nakijken- krijgen ook scholieren meer ruimte om zich na de examens voor te bereiden op hun vervolgstudie.’’

Werkdruk

De proeven bezorgen betrokken leerkrachten extra werkdruk. Wanneer het plan permanent wordt uitgerold zou een vervroegde datum voor het centraal eindexamen soelaas kunnen bieden. Daardoor zouden docenten ná de examens meer tijd hebben om correctievoorschriften te bespreken en examens na te kijken, is het idee van het CvTE.