Eindexamens van start: slaag jij voor dit examen?

Hof Den Bosch gewraakt in voorberei­ding hoger beroep grote Brabantse drugszaak Martien R.

Het hof in de grote Brabantse drugszaak rond hoofdverdachte Martien R. is donderdag gewraakt. Volgens de advocaat van R., Jan-Hein Kuijpers, heeft het hof de schijn van vooringenomenheid gewekt door afgelopen najaar al een beslissing te nemen over het verhoor van een getuige, maar deze niet met de verdediging te delen. Daarom willen de advocaten niet door met deze rechters.