Eindhovenaar verkocht zelfmoordpoeder aan honderden klanten, zes mensen overleden

De verdachte was lid van Coöperatie Laatste Wil, bevestigt het OM. Dat is een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed.

De Eindhovenaar is dinsdag aangehouden en vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch. Die heeft bepaald dat hij de komende twee weken in voorarrest blijft. Het OM verdenkt de Eindhovenaar van hulp bij zelfdoding, overtreding van de Geneesmiddelenwet en witwassen.

Onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na het overlijden van een vrouw uit Best in mei 2021, aldus het OM. Bij haar werden een verdacht middel en gegevensdragers aangetroffen die het onderzoeksteam hebben geleid naar de 28-jarige man.

Vervolgens is het onderzoek gestart naar de vraag of de verdachte meerdere personen het middel heeft verstrekt. De verdachte verkocht het middel online vanaf november 2018 tot en met juni 2021, zegt justitie. Mogelijk heeft hij ook een medicijn geleverd dat braakneigingen vermindert en dat uitsluitend kan worden verkregen via artsen en apothekers.

Met het geld dat de man verdiende door het verstrekken van de medicijnen, zou hij in zijn levensonderhoud hebben voorzien. Het OM verdenkt hem daarom ook van witwassen.

‘Huiveringwekkend’

Advocaat Sébas Diekstra staat nabestaanden bij van twee jonge vrouwen die vorig jaar een zelfdodingspoeder hebben ingenomen en kort daarna zijn overleden. Of zij het poeder van deze verdachte hebben gekocht, is nog onduidelijk. Diekstra heeft begrepen dat momenteel wordt onderzocht of dat het geval is. De raadsman zegt het ‘huiveringwekkend’ te vinden dat er mensen zijn die mogelijk hun brood verdienen met een middel ‘waarmee mensen de dood in worden gejaagd'.

