Eindhovense jongen (17) ernstig gewond na messteken bij station

Rond 04.30 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij. Toen agenten poolshoogte kwamen nemen, troffen zij slechts twee vrouwen aan. Aan de hand van beschrijvingen kon de politie het voertuig traceren waar de mogelijke betrokkenen in waren gevlucht.



De auto werd op de Tongelresestraat aan de kant gezet. In het voertuig troffen agenten het slachtoffer aan. Hij had een steekwond in zijn bovenlichaam en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hier is hij vrijdagmorgen behandeld op de intensive care.



In de auto zaten ook de bestuurder en een derde inzittende. Zij willen, net als het slachtoffer, niets zeggen over wat er is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak.