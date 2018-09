Eis 18 maanden voor ontvoering baby Hannah (2)

Dat gebeurde 26 februari op de parkeerplaats van een supermarkt in het Brabantse Eersel. De ouders namen hun zes maanden oude dochter vervolgens mee naar een vakantiepark in Duitsland, waar ze nog dezelfde dag werden opgepakt. Vanwege de ontvoering werd een Amber Alert verzonden. In de rechtbank in Den Bosch gaven Kim de L. en Rowan S. vooral elkaar de schuld van het maken van het plan. Ze waren al drie dagen ervoor onder valse naam ingecheckt in het vakantiehuisje in Duitsland. Ook hadden ze babyspullen meegenomen en nog nieuwe gekocht. ,,Twee weken voor de ontvoering was het plan er dat het zo moest'', zei moeder De L.

Leugens

Kim stelde dat Rowan haar met leugens heeft laten geloven dat ze in haar recht stond. Rowan vertelde op zijn beurt dat Kim al tijden bezig was met het plan, maar dat hij daar pas op het laatst bij betrokken werd. De rechter zei: ,,Minstens één van u zit gruwelijk zit te liegen. Of u allebei. Heeft u het niet gewoon samen bedacht?' Dat ontkenden de twee. Justitie denkt wel dat ze samenwerkten. Volgens de officier is de ontvoering 'tot in de puntjes voorbereid' en hadden beiden een 'significante rol'.