Eis van 35 uur leerstraf voor 15-jarige die homo’s beledigde in Amsterdam

Tegen een 15-jarige jongen die vorige maand in Amsterdam twee homoseksuele mannen beledigde en discrimineerde is vandaag door de officier van justitie een leerstraf geëist van 35 uur. Daarnaast zou de jongen volgens het Openbaar Ministerie 850 euro schadevergoeding aan het stel moeten betalen. De kinderrechter doet over twee weken uitspraak.

De jongen maakte deel uit van een groep. Naast de 15-jarige werden nog twee mannen, van 20 en 21 jaar, aangehouden. Zij moeten zich later voor de rechter verantwoorden.



,,Het is een groot goed in ons land om te kunnen zijn wie je bent en daarbij uiting te geven aan je gevoelens. Iedereen moet in vrijheid met een geliefde hand in hand kunnen lopen, aldus de officier van justitie. ,,Door de gebeurtenissen van 13 april, de uitlatingen ‘In Amsterdam, gay is not normal’ en het meermalen ‘kankerhomo’s’ roepen wordt deze vrijheid ernstig geweld aangedaan.”

Lees ook Play Jongen (15) die homostel uitschold en bedreigde is bekende van politie Lees meer

Diskrediet

Door het stel ‘In Amsterdam, gay is not normal’ na te roepen zou de 15-jarige volgens de officier van justitie niet alleen het homostel hebben beledigd, maar gaf hij ook aan dat ‘homo zijn’ eigenlijk niet normaal is. Daarmee heeft hij de hele groep homoseksuelen in diskrediet gebracht.

Advocaat Sébas Diekstra, die de twee mannen bijstaat, laat in een korte reactie weten dat zijn cliënten de strafeis ‘passend’ vinden. ,,Zij hopen dat de rechtbank met de uitspraak in deze zaak een duidelijk signaal zal afgeven ten aanzien van het homofobe gedrag zoals ten laste is gelegd.”

Diekstra zei eerder dat het stel, na het incident in april, in mei opnieuw was lastiggevallen door een groepje in Amsterdam-Oost.