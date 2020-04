‘Elektrische fiets rukt op in forensisch verkeer’

‘We waren ook wel doorgescho­ten, zaten soms érg dicht op elkaar’

17:00 Hopelijk zijn we over twee jaar coronavrij. Maar hoe ziet ons leven er dan uit op straat, werk, school en tijdens het uitgaan? We vroegen het aan zeven deskundigen. We krijgen nieuwe regels bij festivals en in stadions. En de drie zoenen staan ook onder druk, zegt sociaal psycholoog Paul van Lange. Wat hebben andere deskundigen te zeggen over 2022? Je leest het hier.