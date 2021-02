Elfsteden-prominenten: ‘Tocht der Tochten moet er komen, desnoods alleen met wedstrijdrijders’

Wat te doen bij code rood? ‘Niet de weg op, goed uit het raam kijken voor je naar buiten gaat’

6 februari Voor het eerst in bijna negen jaar heeft weerinstituut KNMI voor het hele land code rood afgekondigd. De mogelijke impact van het winterweer op de samenleving is zó groot, dat mensen in heel Nederland het advies krijgen om waar mogelijk binnen te blijven.