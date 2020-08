Eline (28) heeft zich neergelegd bij haar dood: ‘Maar hoop mijn lotgenoten nog mooi leven te bezorgen’

Doordat Eline van der Wal (28) behalve nekinstabiliteit ook veel onderliggend lijden heeft, is ze zelf niet meer te genezen. Haar hart zit echter op de goede plek. Want de Apeldoornse springt nu in de bres voor lotgenotes die nog wél een levensreddende operatie kunnen ondergaan.

,,De ellende begon op mijn dertiende. In de winter had ik toen twee maanden lang de griep. Dat is natuurlijk niet normaal. Ik viel ook geregeld flauw. Uiteindelijk knapte ik wel weer op. Maar ik bleef last van een lage bloeddruk houden. Echt fit werd ik niet meer.”

Raadsel

,,In het jaar erna kreeg ik ook veel last van pijn in mijn buik. Zelfs in het ziekenhuis kwamen ze er niet achter wat het was. Uiteindelijk ben ik naar een alternatieve arts gegaan. Die heeft me op dieet gezet. Ik mocht bepaalde dingen niet meer eten en drinken. Zoals melk, waar ik eerder bij wijze van spreken een liter per dag van nam. Daardoor leek het onder controle.”

Quote Soms moest mijn vader me als een klein kindje naar bed dragen. Zo moe was ik Eline van der Wal

,,In mei 2008 kreeg ik opnieuw last van buikpijn. Een strenger dieet hielp niet. Ook werd ik steeds heel moe. Die zomer lag ik op vakantie in Zuid-Frankrijk, waar ik mijn zestiende verjaardag vierde, twee weken lang te slapen op het strand. Heel raar. Eenmaal terug kwamen we bij het Wilhelmina KinderZiekenhuis in Utrecht terecht. Daar stelden ze CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom, red.) en chronische buikpijn bij me vast.”

,,Er is in die jaren veel tijd verloren gegaan. Het atheneum kon ik niet afmaken. Maar dankzij mijn doorzettingsvermogen heb ik wel mijn mbo-diploma gehaald. Cognitief ging dat wel. Lichamelijk niet. Als ik uit school kwam, nam ik een bord eten en daarna ging ik naar bed. Soms moest mijn vader me als een klein kind naar bed dragen. Zo moe was ik.”

Klachten verergerden

,,Ik ben nog wel pedagogiek gaan studeren. Dat was op een gegeven moment niet meer te doen. In mijn derde jaar werd ik geacht vier dagen stage te lopen en nog een dag naar school te gaan. Na een kleine twee maanden ben ik zo ingestort, dat ik volledig in bed belandde.”

Ook Eva Peelen, Ilona Spee en Anne van Dijk hebben CCI/AAI, een nog relatief onbekende aandoening die deze vrouwen 24 uur per dag aan bed gekluisterd houdt. Er is een arts in Barcelona die hen kan opereren en hen weer zicht geeft op een betere kwaliteit van leven. Maar de operatie kost veel geld. Voor alledrie is een crowdfundingsactie gestart. Lees hier meer over deze vrouwen uit de regio waarin De Gelderlander verschijnt en hun crowdfundingsacties.

Volledig scherm © Kevin Hagens