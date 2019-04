‘Elke drie maanden kwam er 2000 kilo cocaïne binnen’

Achter zijn jongensachtige gezicht en stekeltjeskapsel zou je niet meteen een maffiakopstuk zoeken. Maar schijn bedriegt: toen T. in 2003 na een gevangenisstraf vrijkwam, groeide hij uit tot een belangrijke schakel in de cocaïne-import voor verschillende clans van de ‘Ndrangheta, de machtige maffiatak uit Zuid Italië.



Nadat T. betrokken was bij een partij cocaïne van 1000 kilo die nooit in Nederland aankwam, vreesde hij door zijn eigen organisatie te worden geliquideerd. In 2015 gaf hij zich over aan justitie in Italië. Sindsdien doet hij een boekje open over zijn verleden als internationale drugshandelaar.