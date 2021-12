Elke week vliegt er een stal met dieren in brand (en de kans daarop wordt steeds groter)

Huisje, stroompje, beestje? Wees op tijd, want wachttijd voor elektrici­teit loopt op naar 1,5 jaar

Dat er meteen stroom is als je in een nieuwe woonwijk of bedrijventerrein aanlegt, is niet langer zeker. Meld plannen vroeg, waarschuwt stroombedrijf Liander, anders riskeer je anderhalf jaar wachttijd.

30 november