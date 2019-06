Elke werkdag loost een schip gif op de Gelderse Rijn en Waal

De provincie heeft sinds februari 24 elektronische neuzen in werking langs de Rijn en Waal in Gelderland. Van 20 februari tot 1 mei hebben deze ‘e-noses’ 42 maal vastgesteld dat een schip giftige stoffen heeft geloosd tijdens het varen, verdeeld over diverse plekken en verschillende tijdstippen. Daarbij ging het in de meeste gevallen om benzeen of benzeenhoudende stoffen.



In Gelderland geldt een provinciaal verbod op varend ontgassen van deze giftige stoffen, volgend jaar wordt die waarschijnlijk landelijk van kracht. Het doel is om binnen een paar jaar het varend lozen van alle stoffen te verbieden. Daarvoor moeten echter eerst voldoende installaties beschikbaar zijn op de wal, om de schepen op een milieuvriendelijke manier leeg te maken voor een volgende vracht.