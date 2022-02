Emiel brak zijn gezicht op acht plaatsen, maar nu voetbalt hij weer

Een klein wonder. Zo noemt Emiel van der Sanden het dat hij twee weken geleden voor het eerst weer een bal kopte. Ook speelde de 36-jarige spits van Erp al mee in twee oefenwedstrijden. Al wist hij nog niet te scoren. ,,Die verrekte keeper pakte de bal goed, daar baal ik van.”

Wie hem drie maanden geleden had gezegd dat hij zich alweer druk zou maken om een gemiste kans, had hij waarschijnlijk voor gek verklaard. De Veghelaar had heel andere zorgen aan zijn hoofd na een ongelukkige en ernstige botsing op het voetbalveld. De schade was haast niet te overzien toen hij al vallend de knie van de doelman van FC Eindhoven AV in zijn gezicht kreeg: twee gebroken oogkassen, een gebroken bovenkaak aan beide kanten en een verbrijzelde neus.

Gezicht als een opgeblazen ballon

,,Ik ondervind bijna geen hinder meer van het ongeluk, alleen met mijn ogen ben ik nog een beetje aan het soebatten”, zegt Van der Sanden, die vrijdag een scan in het ziekenhuis onderging om te kijken wat eraan gedaan kan worden. ,,Ik heb vaak traanogen en er blijft vuil in mijn ogen liggen, omdat mijn traanbuizen waarschijnlijk beschadigd zijn. Maar ik mag van geluk spreken dat dat het enige is.’

hoe moeilijk de operatie voor de chirurg was

Volledig scherm Emiel van der Sanden. © privéfoto

Terug naar het vervelende moment eind oktober. De wedstrijd tussen Erp en FC Eindhoven AV is pas tien minuten oud, als de schrik de aanwezigen op sportpark Den Uil om het hart slaat. Meteen na de harde botsing met de keeper herkennen medespelers het gezicht van Van der Sanden niet meer. Dat ziet eruit als een opgeblazen ballon. De wedstrijd ligt veertig minuten stil, voordat hij met een ambulance wordt afgevoerd naar het ziekenhuis.

Puzzel van duizend stukjes

Daar ondergaat hij dezelfde avond nog een operatie van zes uur om de ‘puzzel van duizend stukjes’, zoals de chirurg het gezicht van Van der Sanden omschrijft, weer in elkaar te zetten. De operatie verloopt goed, maar het blijft een paar dagen lang onzeker of de oud-spits van Blauw Geel’38 ooit weer goed kan zien. Door de zwelling rondom zijn ogen is niet duidelijk of zijn zicht beschadigd is.

Doktoren zeggen dan al dat het herstel hoe dan ook een zaak van de lange adem gaat worden. Aan voetballen durft Van der Sanden op dat moment niet te denken. Als zzp’er in de bouw en met een gezin met twee jonge kinderen gaan zijn gedachten daar naartoe. Na drie dagen in het ziekenhuis, waarvan één op de intensive care, mag hij thuis verder revalideren.

acht weken niets anders dan vloeibaar voedsel

Volledig scherm Emiel van der Sanden kan zijn tas weer elk weekend inpakken. © Jeroen Appels/Van Assendelft

Quote Je wilt niet weten hoe blij ik was dat ik weer een hamburger kon pakken Emiel van der Sanden

Gewoon door de detectiepoortjes op Schiphol

Hoe het kan dat hij halverwege januari voor het eerst alweer op het voetbalveld staat, vraagt hij zich ook nog weleens af. Liefst acht weken wordt zijn gezicht bij elkaar gehouden door vier grote schroeven en spalken die daaraan zijn vastgemaakt. Iets anders dan vloeibaar voedsel kan hij niet eten. ,,Dat was zo vies na een paar weken.”

Een dag voor kerst mag het meeste ijzerwerk eruit. Alleen de platen bij zijn neus en oogkassen zitten er nog in. ,,Maar daar kom ik gewoon mee door de detectiepoortjes op Schiphol”, zegt de spits. Belangrijker: hij kan weer gewoon eten. ,,Je wilt niet weten hoe blij ik was dat ik weer een hamburger kon pakken.”

wat hij de volgende keer doet als hij een keeper uit zijn doel ziet stormen

Volledig scherm Angst om een duel aan te gaan, heeft Emiel van der Sanden niet. © Jeroen Appels/Van Assendelft

Niet te veel in een keer

Van der Sanden is dan alweer een paar weken aan het werk, al hebben ze hem in het ziekenhuis gezegd dat hij niet te veel in een keer moet willen. De dokter had liever gezien dat hij een kantoorbaan had gehad, dan dat hij de hele dag op de bouw in de weer is. Maar stilzitten is niks voor Van der Sanden. Als hij na kerst ook toestemming krijgt om weer te sporten, hoeft hij daar niet lang over na te denken.

Zo benauwd als hij het in de eerste dagen na het ongeluk heeft door alle zwellingen in zijn gezicht, zo bevrijd voelt hij zich weer op het voetbalveld. De chirurg waarschuwde Van der Sanden nog voor angstige gevoelens als hij voor het eerst weer een duel zou aangaan, maar daar merkt hij tot nu toe naar eigen zeggen niks van.

Quote Mijn gezicht is hersteld en alle botten zitten weer aan elkaar. Ik loop dus niet een groter risico dan een andere voetballer

Wel vroeg hij de dokter of het kwaad kon als hij weer een knie in zijn gezicht zou krijgen. Ja, was het antwoord. Maar dat geldt voor elke speler, voegde de dokter daaraan toe. Van der Sanden: ,,Mijn gezicht is hersteld en alle botten zitten weer aan elkaar. Ik loop dus niet een groter risico dan een andere voetballer.”

En wat als hij in een vergelijkbare situatie dreigt te komen en de keeper al uit zijn doel ziet stormen? ,,Ik heb nu niet het gevoel dat ik daar bang voor zou zijn, maar als ik op dat moment de keeper in mijn ooghoeken zie, houd ik automatisch misschien toch een beetje in.”