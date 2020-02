Emile Ratelband als prins Tsjakka valt niet uit te leggen

Ik wil vanaf deze plek mijn steun betuigen aan al die carnavalsvierders die boven de rivieren werken, en de afgelopen week aan hun collega’s moesten uitleggen waarom carnaval zo leuk is en waarom je daar vrij voor zou willen nemen.



Dat is een zware taak. Elke keer weer die niet-vierders die grappend ‘alaaf’ roepen, en vervolgens een betoog van een kwartier houden waarom carnaval volgens hen een idioot feest is dat alleen maar draait om domme, hossende types in een krokodillenpak. Je probeert ze nog iets bij te brengen over saamhorigheid en traditie, maar dat heeft helemaal geen zin, want de carnavalshaters houden graag vast aan de vooroordelen die hen zo dierbaar zijn.



Ik heb jullie de afgelopen jaren te vuur en te zwaard verdedigd, lieve carnavalsvierders. Sinds ik een tijdje in Oeteldonk heb gewoond, snap ik de magie van carnaval. En eenieder die daar nog niets van begrijpt raad ik graag de roman Naar de overkant van de nacht van Jan van Mersbergen aan, zodat we met z’n allen stukje bij beetje de haters leren dat carnaval zoveel meer is dan bier en schmink.