Emoties lopen hoog op bij rechtszaak gruwelijke koffermoord: ‘Verschrikkelijk om verdachte te zien’

Politie: mogelijk vergissing bij dodelijke schietpar­tij in Apeldoorn

Er is nog geen duidelijk beeld over de dodelijke schietpartij in Apeldoorn, afgelopen week. De politie houdt rekening met verschillende scenario's. Het is zelfs denkbaar dat het slachtoffer bij vergissing onder vuur is genomen. Dat blijkt uit de uitzending van Opsporing Verzocht van vanavond.

0:27