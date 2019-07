Emotionele open brief van familie omgekomen Loes: ‘We zijn heel erg onder de indruk van heel veel mensen’

De familie van de omgekomen Loes (18) uit Epe staat in een bericht op Facebook uitgebreid stil bij de periode die ze de afgelopen weken hebben doorgemaakt. In een emotionele open brief laat de familie weten heel erg onder de indruk te zijn van heel veel mensen.

,,Alweer 20 dagen geleden dat Loes vermist raakte. Toen onwerkelijk, en nu nog steeds. Meer dan het over ons heen laten komen kunnen we nog niet en hoe het verder gaat zullen we zien. “komt wel goed” waarschijnlijk”, begint de familie het uitgebreide dankwoord. Vervolgens worden tal van vrienden, bekenden en andere betrokkenen bij de vermissing en uitvaart bedankt voor hun medeleven en goede zorgen.

,,We zijn heel erg onder de indruk van heel veel mensen. De mensen dicht om ons heen weten ons wel te benaderen. Maar mensen als Laurens, organisatie feestjes Oene, klasgenoten, vrienden, collega’s en zo voort, zij kwamen hier terwijl ze ons niet of nauwelijks kenden. Maar durfden te komen en hun gevoel te tonen. Dit heeft zo ontzettend veel indruk gemaakt en goed gedaan. Verhalen horen, af en toe lachen, af en toe tranen. Zo fijn dat dit met jullie kon. Petje af voor de moed die jullie er voor gehad moeten hebben om de eerste keer te komen”, schrijft de moeder van Loes namens de familie op haar Facebook-pagina. Het dankwoord werd in twee dagen tijd al ruim vijfhonderd keer gedeeld.

Begin juli werd er massaal gezocht naar de vermiste Loes (18) uit Epe.

Tijdens de uitvaart vond er collecte plaats voor het WNF, een goed doel dat Loes steunde. Die collecte bracht 2.788,94 euro op. ,,Hier kunnen weer een aantal dieren van gered worden, dank jullie wel allemaal! Hopelijk is het niet het laatste dat namens Loes gedaan wordt in deze wereld. Als ik hoor hoe positief en verbindend ze bij iedereen is geweest, hoop ik dat iedereen hier een klein deel van vasthoudt en uitdraagt. Zo wordt ze nooit vergeten, en wordt de wereld weer wat verdraagzamer en mooier.”

