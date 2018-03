En wéér is een kluisje van Kees leeggeroofd

Woensdagochtend rond tienen werd De Bruyn, de 56-jarige eigenaar van een autobedrijf, gebeld. ,,Een medewerkster van de Rabobank zei: ik heb een slechte mededeling. U bent mogelijk slachtoffer van een kluisroof. Ik stond perplex. Wat bedoel je, vroeg ik. Toen vertelde ze dat er in het weekend was ingebroken in de Rabobank in Oudenbosch, waar ik sinds twee jaar een kluisje heb.''



In eerste instantie wilde de medewerkster De Bruyn niet vertellen of ook zijn kluisje was leeggeroofd. ,,Ze kondigde aan dat ik volgende week benaderd zou worden voor verdere uitleg. Toen werd ik pissig en zei dat ik het gewoon wilde weten. 'Uw kluis is leeg', was vervolgens haar antwoord. Ik stond aan de grond genageld.''