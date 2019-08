Eneco en Essent voor rechter gesleept: ‘Bedrijven betaalden tonnen te veel voor energie’

Twee ondernemingen zijn de rechtszaken tegen de energiebedrijven begonnen. Hun zaak staat mogelijk als voorbeeld voor honderden andere bedrijven die grootverbruiker van gas zijn.

Beide bedrijven geloven gedupeerd te zijn na een wijziging van de gaswet per 1 april 2011, die zorgde dat het voor Eneco en Essent veel goedkoper werd om gas in te kopen voor zogenaamde ‘piekmomenten’, waarop bedrijven extra veel gas gebruiken. Zo’n kortdurend, hoger gasverbruik kan bijvoorbeeld ontstaan als machines moeten worden opgestart. Traditioneel werden daarvoor relatief hoge ‘flexibiliteitskosten’ in rekening gebracht.

De wetswijziging doorbrak het monopolie van gasleverancier Gasterra, dat voor de helft in handen is van de staat, waardoor concurrentie en dus een prijsdaling ontstond. Daarnaast ontstond een nieuwe rekenmethode voor gasinkoop bij piekmomenten, die eveneens voordeel opleverde.

Kelderen

Maar terwijl Eneco en Essent van die ontwikkelingen profiteerden, merkten tafelzurenfabriek Van der Kroon en isolatieproducent Pull daar jarenlang niets van. Zij roken lont toen ze jaren later hun energierekeningen plotseling fiks zagen kelderen. Zo stapte Pull over naar een andere leverancier. Het bedrijf zette in 2014 al een advocaat op de materie, maar kon er de vinger niet achter krijgen. Tino Wullink van De Energieconsultant, die voor grote bedrijven energie inkoopt, zag bij Van der Kroon en andere bedrijven dezelfde kostendaling. Eind 2012 begon hij al vragen te stellen over de gevolgen van de wetswijziging, maar antwoorden bleven lang uit.



Wullink kwam na lang onderzoek wel tot de kern van de zaak en vertegenwoordigt inmiddels ook isolatieproducent Pull. Essent had in 2012 en 2013 Pull al moeten laten meeprofiteren, Eneco heeft volgens Wullink van 2013 tot 2016 te veel in rekening gebracht. Van der Kroon claimt zo’n 130.000 euro bij Eneco, Essent zou ongeveer een ton te veel in rekening hebben gebracht bij Pull.

Complex

Zowel Eneco als Essent hebben volgens Wullink een schikking aangeboden, maar die was volgens de bedrijven te laag. Daarom is besloten de stap naar de rechter te maken. Wullink: ,,Eneco bood 9000 euro, maar de schade bedraagt volgens onze berekeningen 30.000 euro per jaar.’’ De gang naar de rechter heeft tijd gekost, die Wullink verklaart: ,,De berekeningen zijn zo complex en energieleveranciers zijn totaal niet transparant in de totstandkoming van de kosten. Daardoor heeft het lang geduurd, maar inmiddels hebben we de overtuiging dat de wetswijziging in 2011 jarenlang de leveranciers geld bespaarde, maar de klanten niet.’’

Zowel Eneco en Essent willen niet inhoudelijk ingaan op de zaak, omdat die nog onder de rechter is. Wel stelt een woordvoerder van Eneco dat het gaat om een zakelijk geschil dat ‘iets complexer dan gemiddeld is vanwege de voorgeschiedenis met het toenmalige besluit van de toenmalige mededingingsautoriteit’. Eneco ontkent dat er sprake is van een schikkingsvoorstel. ,,Het bedrijf heeft een correctienota ontvangen over een bepaalde contractperiode, maar dat houdt geen verband met de rest van de zaak.’’