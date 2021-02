Eneco stopt met deur tot deurverkoop: ‘Klanten ervaren deur tot deur als invasief, opdringerig’

Adoptie uit buitenland per direct opgeschort na vernieti­gend rapport

8 februari De adoptie van kinderen uit het buitenland wordt per direct opgeschort. Dat maakte demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vandaag bekend, naar aanleiding van een vernietigend rapport van de commissie Joustra over het systeem van de zogenoemde interlandelijke adoptie in Nederland.