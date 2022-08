Energiebedrijven: klanten steken kop in het zand en verlágen hun termijnbedrag

Asielzoe­kers slapen buiten in Ter Apel, maar hier staat een compleet ingerichte AZC al weken leeg

De stapelbedjes en wasmachines staan al weken klaar voor asielzoekers in de gloednieuwe tijdelijke noodopvang in Delft. Maar ondertussen slapen vluchtelingen noodgedwongen buiten bij het overvolle aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. ,,Hoe leg je dit nog uit aan mensen?”

19 augustus