Energierekening van 1,5 miljoen euro voor zwembad, maar sluiten is voor gemeente geen optie

Zij en de rest van de raad kregen het slechte nieuws donderdagavond te horen. De schrik over het enorme bedrag zit er goed in, maar sluiten van het zwembad is geen optie.



Dat stelden oppositiepartijen D66 en Democraten Gorinchem ook al in aanloop naar de vergadering. Deze werd achter gesloten deuren gehouden omdat het zwembadpersoneel pas later zou worden bijgepraat over de problemen.

‘Best wel een zorg’

Toch is de enorme rekening niet helemaal een verrassing. In juni kreeg toenmalig wethouder Dick van Zanten al vragen vanuit Gorcum Actief over de verwachte stijging. Hij antwoordde toen dat het nog te vroeg was om concrete bedragen te noemen.



,,De verwachting is wel dat het ten minste in de tonnen loopt. Het is dus best een zorg voor ons.’’ Hij sloot ‘onoverkomelijke problemen’ niet uit. Maar stelde ook dat de gebruikers zelf hun energiekosten moeten ophoesten.

Toekomst

Als het huidige college die lijn volgt, zou dat sluiting van het Caribabad kunnen betekenen. Door als gemeente mee te betalen, willen de coalitiepartijen ruimte scheppen om in 2023 met maatregelen te komen die de energierekening fors gaan drukken.



Die investeringen moeten duurzaam zijn en herbruikbaar. Want de politici willen gelijk kijken naar de toekomst van het bad dat inmiddels zo’n 35 jaar oud is. Bij de bouw van een openbaar zwembad gaan gemeenten er gewoonlijk vanuit dat deze zo’n 40 tot 50 jaar meegaan.