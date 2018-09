Engelse les voor kleuters met handpop Benny is een hit

Hij heeft een eigen stoel in de kring: handpop Benny. Zodra Benny in de groep komt, weten de peuters dat het tijd is om in het Engels te praten. Nou ja, praten is een groot woord. Benny (lees: IKC-medewerker Ria) praat, sommige peuters roepen af en toe iets terug. ,,Can you say hello to Benny?’’ ,,Helloooooo!!’’ Andere zitten met de duim in de mond en staren wat glazig voor zich uit.



Maar de boodschappen van Benny komen wel degelijk bij de kleintjes binnen. Dat blijkt als Benny’s mystery box tevoorschijn komt. ,,Look, there are a lot of colours in the box,’’ zegt IKC-medewerker Ria. Ze haalt er gekleurde bladeren uit en benoemt de kleuren in het Engels.



Op muziek mogen de kinderen vervolgens de mysterieuze doos doorgeven totdat het liedje stopt. De peuter die dàn de doos op schoot heeft, mag er een blaadje uit halen. ,,Blueeee!’’ roept een jongetje als er een blauw blad tevoorschijn komt.