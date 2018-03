Enorm tekort aan mantelzorgers binnen twintig jaar

Elke 85-jarige heeft volgens berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau nu zo’n vijftien potentiële mantelzorgers die hem kunnen helpen. In 2040 loopt dit aantal terug naar zes. In regio’s waar de vergrijzing nog sterker is, als Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, staan er nog maar vijf potentiële mantelzorgers klaar. De werkelijke aantallen liggen nog veel lager, waarschuwt Mezzo-directeur Liesbeth Hoogendijk. ,,We horen zelden uit onze achterban dat een 85-jarige drie of vier mantelzorgers om zich heen heeft. Het zijn er vaker één of geen. Laat staan vijftien! Het tekort aan mantelzorgers speelt nu al.” De planbureaus gebruikten een formule waarbij ze het aantal mensen tussen de 50 en 75 jaar oud deelden door het aantal 85plussers. In Nederland zijn de meeste mantelzorgers namelijk tussen de 50 en 75 jaar oud en zijn de hulpbehoevenden veelal 85 jaar of ouder.

Te weinig mogelijkheden

Maar veel kinderen zijn niet in staat om voor hun bejaarde ouders te zorgen, zegt Hoogendijk. ,,Wie zelf werkt, een gezin moet onderhouden, maar ook nog 50 kilometer moet rijden naar zijn alleenstaande vader is al snel aan het eind van zijn mogelijkheden. Het aantal werkelijke mantelzorgers ligt dus véél lager.”



Toch laat het onderzoek wel iets belangrijks zien, zegt de directeur. ,,Het toont het enorme tekort van mantelzorgers binnen twintig jaar. Daar moeten we ons absoluut zorgen over maken.”



De overheid moet volgens haar nu al aan de slag. ,,Er moeten maatregelen komen om het tekort terug te dringen. Denk aan regelingen à la het ouderschapsverlof, waarbij mensen die zware mantelzorg moeten verlenen tijdelijk minder werken.”



Nu zijn er 4,4 miljoen Nederlanders die twee uur per week of langer voor een ander zorgen. Voor 800 duizend van hen is dit een intensieve en langdurige zorg. ,,Er zijn dus al heel veel mantelzorgers in Nederland, maar de rek is eruit. Dát moet de overheid beseffen."