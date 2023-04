‘Enorme bergingsklus’ trein kan vandaag niet starten, nog twee gewonden op intensive care

De ontspoorde trein die dinsdagochtend vroeg verongelukte in Voorschoten, blijft in elk geval tot donderdagochtend liggen. Dat verwacht ProRail, dat momenteel bezig is met berekeningen voor de zware constructie die nodig is voor de berging. De omgeving maakt dat werk erg lastig.

,,De grote uitdaging is een juiste constructie maken”, aldus een woordvoerder van ProRail. Het feit dat een treinstel - van al snel 150.000 kilo - in een weiland met zachte grond ligt, maakt het werk lastig. Ook is er maar een kleine verharde toegangsweg. ,,Als we weten hoe we dit moeten aanpakken, gaat het op zijn minst nog een dag duren voor we dat up and running hebben.” Bouwbedrijf Mammoet gaat het werk uitvoeren.

Slachtoffers stabiel

Na het ongeluk van dinsdag overleed één persoon en raakten drie mensen dermate ernstig gewond dat ze naar de intensive care (ic) moesten. Zij hebben dinsdag operaties ondergaan. Het gaat om zogenoemde multitraumapatiënten, legt een woordvoerster van Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) uit. ,,Dit betekent dat patiënten meerdere en zeer ernstige verwondingen hebben.”

De woordvoerster kan woensdagmiddag melden dat één van de patiënten inmiddels naar de verpleegafdeling is gebracht, zijn of haar toestand is stabiel. De twee ic-patiënten liggen in het LUMC in Leiden. Hun toestand is ernstig maar stabiel. Er liggen nog vijf gewonden in het UMC Utrecht, van wie een deel naar verwachting woensdag naar huis mag. Een andere gewonde ligt nog in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

De instanties die onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeluk zijn donderdag klaar, weet de woordvoerder van ProRail. De goederentrein kon dan ook al deels worden weggereden. Er staan nog twee wagons met gips, die eerst moeten worden leeggepompt voor ze weg kunnen.

Werk aan het spoor

Naast het bergen van de treinen heeft ProRail nog veel meer werk aan het spoor. Zo is over een paar honderd meter de bovenleiding stuk, zijn dwarsliggers verplaatst en zijn palen voor de bovenleiding omgeslagen. Ook is een deel van het perron van station Voorschoten beschadigd, mogelijk door de botsing van de goederentrein.

De NS communiceert naar reizigers nu dat de treinen vanaf 11 april om 05.00 uur 's ochtends weer gaan rijden, maar de spoorbeheerder betwijfelt of dat gehaald wordt.

Geen ramptoeristen

ProRail doet ook een oproep aan mogelijke ramptoeristen die willen komen kijken: kom niet. Op grote afstand zijn hekken geplaatst, die de trein uit het zicht houden.

Voor omwonenden van het spoor is vanmiddag een bijeenkomst. Zij kunnen vanaf 17.00 uur terecht op een locatie die niet met de buitenwereld is gedeeld. Daarvoor zijn zo'n honderd tot tweehonderd mensen uitgenodigd. Ook zijn er medewerkers van Slachtofferhulp en experts van de crisisorganisatie. Ook voor hulpverleners komt zo'n bijeenkomst in Voorschoten. Die is volgende week, waarschijnlijk op donderdag.

Volledig scherm Een deel van de goederentrein is inmiddels weggereden. © ANP