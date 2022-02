Enorme boom plet auto waar Bas in zit: ‘Had net mijn kinderen afgezet’

Bas Kromhout is nog helemaal beduusd over wat hem gistermiddag is overkomen, nadat hij zijn kinderen elders bij een vriendje in Voorburg had afgezet.



,,Ik ben nog niet eens de straat uit en zie links van me wat bewegen. Het gaat allemaal heel snel. Voordat je kunt bedenken of je snel gas moet geven of toch in de achteruit moet, is het al gedaan. Het volgende moment ligt er een grote boom op mijn motorkap.”



Kromhout beseft dat zijn auto total loss is, maar belangrijker is dat hij als door een wonder niet gewond is of erger. ,,De voorruit was nog in tact, maar bij de achterbank was het dak flink ingedeukt”, zegt hij bekomend van de schrik. ,,Gelukkig waren de kinderen niet in de auto.”