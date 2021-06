Enorme knal in Scheveningen werd veroorzaakt door gevaarlijkste bliksem ter wereld

Een enorme knal vanmiddag voor de kust van Scheveningen. Wat was er aan de hand? Volgens Buienradar sloeg rond 16.00 uur de gevaarlijkste bliksem ter wereld in. Ook uit andere delen van Nederland kwamen meldingen binnen van rake klappers.

Zo'n inslag kan volgens Philippe Schambergen, junior meteoroloog bij Buienradar, voelen alsof er zojuist een bom is ontploft. ,,Bliksem ontstaat doordat in een onweersbui ijskristallen tegen elkaar aan wrijven. Vergelijk het met het wrijven van een ballon over je T-shirt. Als je die ballon vervolgens tegen het plafond houdt, zal hij daar blijven hangen. Of houdt hem eens boven je hoofd: je haren zullen rechtop gaan staan. Dit komt doordat de ballon statisch geladen wordt: hij krijgt een zogenoemde ‘lading’. Die kan negatief of positief zijn. Vervolgens wil de natuur dit negatieve of positieve ladingsverschil weer gelijk maken, waardoor er stroom gaat lopen.’’

In een onweerswolk gebeurt dus op grote schaal wat we thuis met een ballon kunnen proberen. ,,De wolk krijgt nu een lading: de onderkant wordt negatief geladen, de bovenkant positief. Verder is de aarde onder een onweersbui positief geladen. Als dit spanningsverschil maar groot genoeg wordt, gaat er stroom lopen: de bliksem. In 90 tot 95 procent van de gevallen gebeurt dit via een ‘negatieve’ ontlading. Dan die overige 5 tot 10 procent. Dat zijn positieve bliksems. De meest gevaarlijke soort. Deze bliksems slaan namelijk niet onder de bui in, maar naast de bui. De bovenkant van de bui is namelijk positief geladen, de aarde naast de onweersbui negatief. Ook daartussen kan dus een stroom gaan lopen. Als dit gebeurt, noemen we dat dus een positieve bliksem.’’

Meer energie

De afstand die de bliksem moet afleggen door de lucht is volgens de meteoroloog in dit geval vele malen groter. Dat betekent dus ook dat er meer energie nodig is. Dit maakt hem tot de meest gevaarlijke soort. ,,Ze zijn maar liefst tien keer sterker dan een normale bliksem. Er kan een duizelingwekkende 1 miljard volt doorheen lopen met 300.000 ampère. Deze soort is daardoor verantwoordelijk voor de meeste schade aan huizen, elektriciteitsvoorzieningen, maar ook bijvoorbeeld bosbranden. Dat laatste komt doordat hij dus vaak naast de bui inslaat, waar het niet regent en er dus makkelijk een bosbrand ontstaat.’’

Wat deze ontladingen verder nog typeert is volgens Schambergen de enorme knal waarmee ze gepaard gaan: als deze echt dichtbij inslaat, kan het voelen alsof er ergens een bom is ingeslagen. ,,Als je dat dus hoort, kan het goed zijn dat er een plusser is ingeslagen. Ze zijn zo luid vanwege de enorme energie waarmee ze gepaard gaan. De temperatuur ligt veel hoger dan bij een normale bliksem, waardoor de lucht harder uitzet en er dus een luidere klap wordt ervaren.’’

Tien keer zoveel lading

Zo is het ook gegaan bij de inslag in zee vlak voor Scheveningen vandaag. ,,De echte bui hing nog boven land, maar de bliksem sloeg dus in ver van de bui af boven zee. Veel mensen in Den Haag en omstreken zullen de klap gehoord hebben. Uit analyses blijkt dat deze klapper tien keer zoveel lading had als bij een normale inslag.’’

Later vanavond komen er met name in het westen en noorden nog enkele buien met onweer voor, elders wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Rond middernacht is het overal droog en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 11 tot 16 graden. Morgen wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af, met 25 tot 28 graden is het zomers warm. Vanaf de tweede middaghelft neemt de kans op enkele buien met onweer vanuit het zuiden geleidelijk toe.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Hollandse Hoogte / Rob Engelaar