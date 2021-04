Enquête: Extra lerarengeld is niet op de juiste plek beland

reageer Rat keek Sonja vanuit de wc-pot aan: ‘Ik durfde heel lang niet meer naar de wc’

12 april Sonja Wekema kreeg de schrik van haar leven toen ze een rat in haar wc-pot zag. Dat gebeurde in september, in haar woning aan het Koningsplein in Den Haag. Wekema hoopt dat de gemeente nu snel het riool aanpakt in de buurt.