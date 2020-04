Enquête: geef jij je privacy op voor een app tegen corona?

Het kabinet kijkt naar apps zoals die in Azië en Oostenrijk al worden gebruikt. Hoe werkt zo’n app? Je mobiele telefoon houdt bij welke andere telefoons hij de afgelopen tijd heeft ‘ontmoet’. Wie besmet blijkt, kan dat aangeven in de app, waarna alle personen met wie hij of zij in contact is geweest een signaal krijgen. Zo kunnen ze op tijd in quarantaine gaan, zodat niet nog meer mensen besmet worden.