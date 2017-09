'Enschede staat grootste neo-nazi bijeenkomst in jaren te wachten'

Enschede is zondag wegens betogingen uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente gezegd. Ultrarechtse en anti-fascistische groeperingen doen er alles aan om elkaars demonstraties aanstaande zondag in Enschede te verstoren.

Dat Enschede veiligheidsrisicogebied is, betekent onder meer dat er preventief gefouilleerd mag worden, gezichtsbedekkende kleding verboden is en dat er mag worden gecontroleerd met camera's.

Woensdagavond vergaderden de gemeente Enschede, de officier van justitie en de politie in het zogeheten driehoeksoverleg met elkaar over de juiste aanpak. De rechtse organisatie Pegida heeft nog een demonstratie 'tegoed', omdat hun protestmars in juni van dit jaar in Enschede verboden werd. De aanhangers willen zich zondag bij de voormalige villa van Blijdenstein aan de Boulevard 1940-1945 verzamelen en dan in een mars richting de binnenstad lopen.

Paar honderd man

De Antifascistische Actie AFA reageerde met de aankondiging van een tegendemonstratie. Die mag van het driehoeksoverleg wel, maar alleen in het Volkspark en alleen tussen 14.00 en 16.30 uur. Ricardo Veenstra van AFA Nederland kondigde aan dat er hoe dan ook een paar honderd man naar Enschede zullen komen.

De aantallen baren het driehoeksoverleg kopzorgen. ,,Wij constateren dat er verschil zit tussen de aantallen die de groeperingen tegenover ons noemen, en de aantallen waar ze op internet mee schermen", zegt woordvoerder Ton Kamp van de gemeente Enschede. Dat maakt het volgens hem lastig om de gevolgen voor openbare orde en veiligheid in te schatten en gepaste maatregelen te nemen. Het overleg met de verschillende groeperingen wordt daarom de komende dagen voortgezet.

Marsroute blokkeren

Via internet wordt de anti-fascistische achterban in Nederland en Duitsland gemobiliseerd. De bewegingen Afa Nederland, NoHogesa en Laat ze niet lopen roepen op om overal waar het maar kan in Enschede in verzet te komen tegen de neo-nazi’s, bijvoorbeeld door de marsroute van Pegida te blokkeren. ,,Ze moeten zo min mogelijk ruimte krijgen om hun haatboodschap te verspreiden. Want dat sterkt hen in het opbouwen van een beweging.”

Bij de gemeente was aanvankelijk door Afa een melding gedaan, dat er een protestmars met 50 mensen zou zijn als antwoord op de Pegidademonstratie. ,,Maar het neemt allemaal grote vormen aan. Wat Enschede staat te wachten is de grootste bijeenkomst van neo-nazi’s van de afgelopen jaren. Het is een morele plicht om in verzet te komen. Zoals het er nu naar uitziet zijn wij zeker met een paar honderd man in Enschede. Maar de komende dagen zal de juiste omvang pas duidelijk worden. Er speelt achter de schermen nog van alles.”

Veenstra zegt dat Afa zich daar niet zo maar bij neerlegt. Gekeken wordt naar de mogelijkheden om de demonstratie van Pegida aan te vechten bij de bestuursrechter. Hij hekelt de manier waarop Enschede opereert. “Drie dagen voor die tijd onze acties tegen houden. Ze lopen de boel expres te rekken, om ons zo min mogelijk kans te geven naar de rechter te stappen.”

'Enschede speelt met vuur'

Veenstra vindt dat Enschede met vuur speelt, door ‘Pegida wel alle ruimte te geven voor een demonstratie’. ,,Ze komen met uitgesproken neo-nazi’s die overal moeite hebben om een plek te vinden voor hun haatzaaiende boodschap. Als Enschede dat gewoon toestaat, wordt dit de stad voor extreemrechts. De NVU kijkt ook al naar Enschede voor een betoging. Pegina kreeg in Nederland weinig voet aan de grond, en hebben de Duitsers nodig om weer sterk te zijn. Ze maakt er handig gebruik van dat Enschede tegen de Duitse grens aan ligt. Daardoor komen Kategorie C en Hogesan."