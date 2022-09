Epileptische aanval chauffeur truckdrama moeilijk aan te tonen: ‘Speculatief en voorbarig’

De advocaat zegt dat de chauffeur niets meer weet van het drama dat hij op zaterdag 27 augustus veroorzaakte door op een barbecue in het buurtschap Zuidzijde in te rijden. Zeven mensen, onder wie een ongeboren kind, kwamen hierbij om het leven. S. zou niet alleen een gat in zijn geheugen hebben van het fatale moment, maar niets meer weten van het moment dat hij met zijn lading bezig was tot hij in het politiebusje zat.