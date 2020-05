Er is een reden waarom een boa niet bij de politie werkt en niet dezelfde bevoegdheden heeft

Wie deze week makkelijk punten wilde scoren, moest het luidkeels opnemen voor de buitengewoon opsporingsambtenaar, beter bekend als de boa.



Deze mannen en vrouwen, herkenbaar aan hun blauwe uniforms, hadden het zwaar te verduren op de eerste warme dag van het jaar, toen ze her en der werden belaagd door onbeschofte jongeren en gefrustreerde ouderen, die eindelijk weer de hort op mochten.



Ik las overal dat de maat vol was: ze willen nu eindelijk ook wapenstokken en busjes pepperspray, want anders valt het dronken en doorgesnoven geteisem niet te temmen.



Met dat laatste ben ik het eens: de boa moet nu vaak werk doen dat eigenlijk bij de taken van de politie hoort, maar omdat dat apparaat de afgelopen jaren helemaal kapotbezuinigd is, waarbij veel bureaus werden gesloten, groeide het takenpakket van de handhavers. Maar laten we niet overdrijven: er is een reden waarom een boa niet bij de politie werkt en dus niet dezelfde bevoegdheden heeft.