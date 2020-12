Er moet een defect in het hoofd van Wybren van Haga zitten

De aantrekkingskracht van de Tweede Kamer op onverzadigbare baantjesjagers, zonder noemenswaardig politiek talent, blijft me mateloos fascineren. Ergens in maart, iets na de eerste lockdown, viel me bijvoorbeeld op dat Wybren van Haga, inmiddels geroyeerd bij de VVD vanwege alcoholgebruik in het verkeer én een integriteitsconflict, onverstoorbaar bleef deelnemen aan coronadebatten.



Hij representeerde daar letterlijk weinig mensen, misschien een paar familieleden of vrienden, maar voor de rest was er echt niemand in Nederland die zich wilde laten vertegenwoordigen door een kleurloze backbencher van de grote fractie van de liberalen.