Er zijn levens verwoest, waarvoor niemand de verantwoordelijkheid wil nemen

Noodbevel in Vel­sen-Noord om vuurwerk­over­last door jeugd: ‘Blijf binnen’

20:10 In het Noord-Hollandse Velsen-Noord is door burgemeester Frank Dales een noodbevel afgegeven vanwege vuurwerkoverlast, meldt de politie. Volgens de politie is er sprake van massaal vuurwerk gooiende jeugd en zijn er aanhoudingen verricht. Er is veel politie op de been vanwege de overlast en ook de Mobiele Eenheid is ingezet. Inwoners wordt opgeroepen niet zonder noodzaak naar buiten te gaan. ,,Blijf binnen als er geen aanleiding is om op straat te zijn.”