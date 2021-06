Eremedaille voor agent Dave, die stationsterrorist neerschoot: ‘Eervol, al voel ik me ook verlegen’

Ernstig ongeval met heftruck in Apeldoorn: werknemer met spoed naar ziekenhuis

22 juni Een man is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval bij transportbedrijf Esra in Apeldoorn. Het slachtoffer raakte in botsing met een heftruck en is met zwaar beenletsel naar het ziekenhuis gebracht.