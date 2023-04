Erfenis debacle Floriade Almere: tekort van ruim 103 miljoen euro

Onlangs maakte het bestuur van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) bekend geen nieuwe Floriade te organiseren. ‘Floriade Expo 2022 in Almere maakte duidelijk dat het concept wereldtuinbouwtentoonstelling niet meer past in deze tijd’, aldus een persbericht.

Debacle

Almere had graag gezien dat de opgelopen verliezen worden verrekend met toekomstige winsten. ,,Dit is nu niet mogelijk omdat we als gemeente de activiteiten van de Floriade hebben ondergebracht in een bv.” Het College wil onderzoeken of het toch mogelijk is, laten burgemeester en wethouders weten.