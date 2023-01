Erfenis van vermoorde Rietje gaat naar kinderen van veroordeelde zoon, broers krijgen niks

Rietje Willms werd in de zomer van 2016 dood gevonden met een morfinetablet onder haar tong. Uit onderzoek bleek dat ze in korte tijd tien tot twintig van die tabletten had binnengekregen. Ze was dementerend en nam normaal gesproken niet zelfstandig medicatie in.

Al snel kwamen haar zoon Hans en zijn vrouw Susanna H. in beeld als verdachten. Toen ze na Willms’ dood werden afgeluisterd in hun auto, zeiden ze: ,,Zolang wij niet bekennen, weten zij niet wie het gedaan heeft.” In een ander afgeluisterd gesprek zei H. tegen een vriendin: ,,Ik heb haar vermoord.” Daarnaast is het toegediende pijnstillende middel in de woning van het stel gevonden.

De twee werden in 2018 veroordeeld tot tien jaar cel wegens doodslag. In hoger beroep kreeg Hans vijftien jaar en negen maanden; zijn vrouw werd vrijgesproken vanwege een gebrek aan bewijs. Eind 2020 bleef dat oordeel in cassatie overeind staan.

Enige erfgenaam

Vermoedelijk was de erfenis de reden om haar te doden. De zoon beheerde de financiën van zijn moeder, die bij hem inwoonde, en maakte in de periode voor haar dood grote bedragen over naar zijn eigen rekeningen. Ongeveer drie jaar voor haar dood werd het testament van Rietje gewijzigd, waardoor haar zoon Hans als enige erfgenaam overbleef.

Vanwege zijn veroordeling kan Hans de erfenis niet zelf krijgen; die gaat daarom naar zijn kinderen. Zijn broers ontvangen vrijwel niets en stapten daarom naar de rechter. Ze vermoeden dat Rietje de wijziging in haar testament doorvoerde vanwege een geestelijke stoornis en onder druk van Hans.

Hans zou haar namelijk uit een verzorgingshuis hebben gehaald om bij hem te laten inwonen en haar vervolgens hebben geïsoleerd van de buitenwereld. Hij zou zelfs hebben gedreigd dat zij geen eten en drinken zou krijgen, terug naar het verzorgingstehuis zou moeten en haar kleinkinderen nooit meer zou zien, als ze het testament niet zou wijzigen.

Onvoldoende bewijs

Volgens de rechter is er onvoldoende medische onderbouwing dat hun moeder ten tijde van die wijziging aan een geestelijke stoornis leed, waardoor zij geen eigen beslissingen kon nemen.

Ook de stelling dat ze onder druk werd gezet door Hans, konden de zoons volgens de rechter onvoldoende onderbouwen. De kinderen van Hans, die de erfenis krijgen, brachten verschillende getuigenverklaringen in die juist stelden dat de oudere zoons hun moeder tegen haar wil uit huis had geplaatst. Volgens de oudere zoons zouden ook deze verklaringen onder druk zijn afgelegd, maar dat wordt volgens de rechter niet onderbouwd.

Rietje Willms stond in de Oosterparkbuurt bekend als ‘de Hertogin van het Kastanjeplein’. Ze dankte die naam aan haar status als weduwe van vastgoedbaron Edward Willms, die een groot deel van het Kastanjeplein in handen had.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: