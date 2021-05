Ergens is zijn zoon, maar hij weet niet waar: het verhaal van vader Gijs uit Glane

Kris en Lisanne gingen wandelen in Panama, maar kwamen de jungle nooit meer uit

10 mei Het is nog steeds een mysterie dat wereldwijd leeft: wat gebeurde er in Panama met de Nederlandse backpackers Kris (21) en Lisanne (22)? Voor hun boek Verloren in de jungle reconstrueerden Marja West en Jürgen Snoeren de verdwijning van de vriendinnen. ‘Het was onze opdracht de onzin op internet te stoppen.’