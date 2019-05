Erik van Muiswinkel wordt toch geen Sint

Na zijn aanstelling als Amsterdamse Sinterklaas kreeg Van Muiswinkel van de organiserende stichting het verzoek gas terug te nemen, met name op sociale media. ,,Een volkomen vanzelfsprekend verzoek, maar het werd toch een steen op mijn maag.’’



Deze week nog kwam Van Muiswinkel op Twitter in botsing met Wierd Duk, naar aanleiding van de uitslag van de Europese verkiezingen. De Telegraaf-journalist refereerde in zijn reactie aan het optreden van zijn opponent als Sinterklaas in de hoofdstad.



Van Muiswinkel: ,,Ik lig daar niet wakker van, maar ik vind het wel vervelend voor de organisatie van de intocht en alle honderden vrijwilligers die straks weer aan het werk gaan om er in november weer een geweldig feest van te maken.’’



Dat feest zal er volgens hem niet onder lijden. ,,Ik vind het geweldig om hem te spelen, maar Sinterklaas is Sinterklaas. Het maakt niet uit welke neus er uit de baard steekt.’’