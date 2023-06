Erkan had gestolen data van miljoenen mensen en moet daarom nu lang de cel in

,,Deze gegevens zijn bij uitstek niet bedoeld om openbaar te worden gemaakt. Gebruikers moeten kunnen uitgaan van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die zij (online) verstrekken. Verdachte heeft hier grove inbreuk op gemaakt’’, stelde de rechtbank in Amsterdam.

Want de databases die Erkan (25) te koop aanbood op internetfora worden door criminelen gebruikt om mensen op te lichten. Bijvoorbeeld door e-mails te sturen met linkjes die proberen de ontvanger een wachtwoord te ontfutselen. Door sms’jes of appjes die van een familielid lijken, maar in feite van criminelen zijn, op zoek naar geld. Of door telefoontjes met babbeltrucs van mensen die zeggen van de bank te zijn en die je gelooft omdat ze zo veel van je weten.

‘Ongekend grote schade’

Het Openbaar Ministerie ziet de verkoop als het begin van criminaliteit ‘met een ongekend grote schade’. Want de kopers van de datasets, criminelen, gebruiken ze om slachtoffers te zoeken. ,,Je kunt gegevens combineren. Bijvoorbeeld zoeken op vrouwen geboren in de jaren 40, die nu dus in de zeventig en tachtig zijn. En die dan benaderen voor babbeltrucs.’’

Ik verzamelde databases zoals je Poké­mon-kaar­ten verzameld Erkan S.

De Almeerder werkte overdag als data-engineer bij een Amsterdams vastgoedbedrijf. In zijn vrije tijd hield hij zich bezig met de handel in gestolen databases. Die databases worden op internet door hackers aangeboden en doorverkocht. ,,Ik verzamelde ze een beetje zoals Pokemon-kaarten’’, zei S. daarover op de behandeling van zijn zaak vorige maand.

S. hield zich zelf ook met phishing bezig. De politie vond op zijn computer een phishingmail en honderden herstelcodes voor online-portemonnees waarin cryptomunten worden bewaard. De rechtbank veroordeelde hem ook voor het stelen van 300.000 euro aan cryptomunten, de slachtoffers van die diefstal zijn onbekend.

‘Gegevens van alle Nederlanders’

S. is ook verdachte in een nog grotere zaak, die nog voor de rechter moet komen. Samen met drie andere Nederlanders (twee twintigers en een tiener) zou hij hebben ingebroken in de computersystemen van bedrijven, data hebben gestolen en de bedrijven daarna hebben afgeperst, waaronder het Nederlandse bedrijf Ticketcounter. Een bedrijf betaalde 7 ton (in bitcoins) om de gegevens terug te krijgen. De politie stelde eerder dit jaar dat ze in Nederland nog nooit op zo’n grootschalige handel in data - variërend van telefoonnummers en rekeningnummers tot en met kentekens en paspoortgegevens - was gestuit. Mogelijk zijn gegevens van alle Nederlanders op enig moment door de pc’s van de vier gegaan.

